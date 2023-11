Pas de levée d'immunité parlementaire à l'heure actuelle

"Le parquet fédéral rappelle que la grande majorité des actes d'information ou d'instruction ne nécessite pas de demande de levée de l'immunité parlementaire dans le cas d'un parlementaire belge siégeant dans une assemblée belge ou européenne", a commenté le parquet fédéral. "Le principe est celui de la liberté d'instruire. Seuls les actes d'information ou d'instruction nécessitant la contrainte impliquent des formalités particulières et requièrent par exemple l'intervention de la première présidente de la cour d'appel", a-t-il dit.

Le parquet fédéral belge enquête sur des tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen par la corruption. Plusieurs personnes sont inculpées, parmi lesquelles l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, l'ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, l'eurodéputé belge Marc Tarabella et l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino.

L'eurodéputée belge Marie Arena a vu son domicile perquisitionné, mais elle n'est pas inculpée, du moins à ce stade.