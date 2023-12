Pas de pourvoi en cassation dans le procès Encro

Me Gilles Vanderbeck, avocat de la défense dans le procès Encro, a fait savoir à Belga lundi qu'il n'avait pas introduit de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui le déboute d'une demande de récusation des juges. Ce méga-procès, qui est relatif à une présumée organisation criminelle active dans le trafic de drogue et d'armes, pourra donc reprendre le 18 décembre devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, la date qui a été dernièrement fixée.

Le procès reprendra donc le 18 décembre pour entamer l'instruction d'audience. Il devrait se poursuivre les 19, 20 et 21 décembre avant une suspension pendant les fêtes de fin d'année, et reprendre le 10 janvier.

La cour d'appel de Bruxelles a rejeté, le 27 novembre, la demande de Me Vanderbeck de récuser le siège de la 46e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles qui doit mener le procès Encro. Cet avocat de la défense avait déposé, le 3 novembre, une requête en récusation à l'encontre des juges, pour suspicions légitimes, laissant entendre que les magistrats ont témoigné une certaine partialité.

Ce sont 129 prévenus qui sont poursuivis dans ce dossier, pour organisation criminelle et trafic de stupéfiants et d'armes notamment. Ils ont été inculpés au terme de la vaste enquête Sky ECC, du nom de cette messagerie cryptée utilisée massivement par le milieu criminel, mise au jour par la police belge en 2021. Cette enquête avait débuté grâce à des informations recueillies par les polices française et néerlandaise à la suite du décryptage d'un autre réseau de communication sécurisé, Encrochat.