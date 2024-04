Pas de renforts nécessaires jeudi dans les prisons en grève

On dénombrait jeudi encore 85 matelas au sol dans les prisons du nord du pays et deux dans les prisons wallonnes. Il y en avait 268 au total début mars. On compte aussi 234 détenus en congé prolongé.

Une grève d'une durée indéterminée a débuté le lundi 1er avril dans les prisons belges. Le personnel proteste contre la surpopulation carcérale et le manque d'effectif.