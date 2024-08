Pas d'implication d'un tiers constatée après la mort du Palestinien de 26 ans à Anvers

Le corps de l'homme a été retrouvé le mercredi 21 août. Il était pieds et poings liés. Le parquet a alors immédiatement désigné un juge d'instruction pour d'éventuels faits d'assassinat. Cette qualification ne semble donc plus tenir la route. Les constatations faites notamment par le médecin légiste et le laboratoire sur place ne permettent pas de conclure à l'implication d'autres personnes, pas plus que l'autopsie.

L'enquête se poursuit.