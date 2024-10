Peine avec sursis pour une habitante de Heers ayant pillé l'entreprise de son ex-ami

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné une habitante de Heers (province du Limbourg) âgée de 44 ans à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 1.600 euros pour avoir pillé les comptes de la société de son ex-compagnon afin de rémunérer des conseillers spirituels africains. Elle doit également verser près de 224.000 euros de dommages et intérêts à son ex-ami et à la société de celui-ci, où elle tenait la comptabilité.