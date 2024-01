Peine de probation autonome pour avoir poignardé son mari à Cerfontaine

Son mari de l'époque né en 1953, victime mais aussi prévenu dans cette affaire, a écopé, en état de récidive générale, de deux peines de deux ans et dix mois ferme pour des faits de violence conjugale et détention d'armes.

Le 8 avril 2021, la prévenue, qui avait consommé de l'alcool et pris des médicaments, a poignardé son mari, à trois reprises avec un couteau d'une lame de 20cm, alors qu'il dormait dans le canapé. L'homme a été touché à la joue, à la tempe et une troisième fois à la main en repoussant le dernier coup. La prévenue a reconnu la matérialité des faits mais pas l'intention homicide. "Il m'a dit qu'à son réveil, je passerais à la casserole. J'ai eu peur d'avoir une nouvelle relation non consentie, et de recevoir encore des coups de sa part. J'ai voulu le marquer, mais pas le tuer", a-t-elle expliqué devant le tribunal.