Peine plus sévère en appel pour un homme ayant tenté d'enlever une jeune fille à Melsele

Les faits ont eu lieu le vendredi 2 septembre 2022 à un arrêt de tram dans la ville de Melsele, près de Beveren (Flandre orientale). L'homme et sa compagne de 30 ans se sont fait passer pour des agents de sécurité et ont demandé à une jeune fille de 16 ans de les accompagner. Cette dernière a pris la fuite et a signalé l'incident à un conducteur de tram, qui a alerté la police. Grâce à la description physique donnée par l'adolescente, le couple a pu être rapidement intercepté.

En mars, le couple a comparu devant le tribunal correctionnel de Termonde, qui a condamné l'homme à sept ans de prison. Sa compagne a quant à elle écopé de trois ans de prison dont deux avec sursis. Elle est également interdite d'entrer en contact avec son acolyte.