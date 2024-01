Peine réduite de 19 à 10 ans pour agression, enlèvement et hacking

La Cour d'appel d'Anvers a condamné mercredi Mohammed C. (29 ans), également connu sous le nom de "l'Algérien", à 10 ans de prison pour avoir agressé un docker, kidnappé un trafiquant de drogue et piraté une société portuaire. La cour a regroupé les trois affaires et prononcé une seule peine. En première instance, ces affaires avaient été traitées séparément et le prévenu avait écopé d'un total de 19 ans de prison.