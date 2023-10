Périmètre bouclé à Schaerbeek suite à la neutralisation d'un suspect de l'attentat

Un suspect a été neutralisé au nord de Bruxelles, dans la commune de Schaerbeek. L'homme aurait été intercepté dans un café situé sur la place Verboekhoven, selon deux témoins habitant un immeuble de la place.

Le périmètre allant de la Cage aux Ours jusqu'à la place du Pavillon a été bouclé par la police, et le trafic des trams concernés interrompu. Plusieurs agents de police campent aux abords du périmètre, et plusieurs véhicules de police sont à l'arrêt.