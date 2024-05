Pérou: 19 morts dans deux accidents de la route

Dix personnes sont mortes et 16 ont été blessées lors d'une collision avec un semi-remorque dans la région de Pasco (centre) tôt lundi, tandis que neuf personnes sont décédées et six ont été blessées à Ancash, plus à l'ouest, lorsque leur minibus s'est abimé dans un ravin dans la nuit de dimanche à lundi.

Les accidents de la route sont fréquents au Pérou en raison des excès de vitesse, du mauvais état de la voirie, du manque de signalisation et du manque de contrôle de la part de la police. Selon le ministère des Transports, 3.138 personnes ont péri en 2023 dans des accidents de la circulation dans le pays.