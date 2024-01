Pérou: le parquet requiert 34 ans de prison contre l'ex-président Castillo

Un parquet spécialisé péruvien a réclamé vendredi une peine de 34 ans de prison contre l'ancien président Pedro Castillo (2021-2022), accusé de rébellion pour sa tentative ratée de dissoudre le parlement en décembre 2022 et pour avoir voulu "perpétrer un coup d'État".

"Le ministère public demande 34 ans de prison contre Pedro Castillo pour les délits de rébellion, d'abus d'autorité et de grave perturbation de la tranquillité publique", a indiqué le parquet spécialisé dans les poursuites contre des agents de l'Etat sur le réseau social X. "L'ancien président est accusé d'avoir perpétré le coup d'Etat du 7 décembre 2022", est-il souligné.

Pedro Castillo, 54 ans, ancien instituteur rural élu en juin 2021 à la tête d'un parti de gauche radicale, a été placé en détention provisoire jusqu'en décembre 2025.

Le 7 décembre 2022, il avait annoncé dans un message à la Nation la dissolution du parlement et la convocation d'une Assemblée constituante. Mais lâché par les institutions et l'armée, il a été démis de ses fonctions et immédiatement incarcéré.

M. Castillo a toujours défendu son innocence lors de multiples audiences : "Je n'ai jamais pris les armes", a-t-il répété, rappelant que son ordre de dissoudre le parlement n'a pas été exécuté.