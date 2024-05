Perquisition au Parlement européen dans une enquête sur une ingérence russe

Voice of Europe, basé à Prague, avait fait l'objet d'une enquête en mars après que les services de renseignement tchèques ont révélé l'existence d'un réseau financé par Moscou. Ce dernier diffusait de la propagande pro-russe via le site du média dans le but, entre autres, d'influencer les élections européennes de juin et de dissuader l'Union européenne de venir en aide à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

L'UE a sanctionné Voice of Europe début mai, l'empêchant de diffuser ou de publier ses informations sur le territoire européen.