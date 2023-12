Pier Antonio Panzeri dit déplorer que sa parole soit remise en doute dans la presse

"Chacun assume sa défense comme il l'entend. Il n'en demeure pas moins que monsieur Panzeri regrette le déchaînement médiatique qui caractérise cette affaire", ont déclaré à Belga Me Laurent Kennes et Me Marc Uyttendaele, les conseils de Pier Antonio Panzeri. Cet ancien député européen de nationalité italienne, président de l'asbl Fight Impunity, est inculpé dans le dossier "Qatargate", soupçonné d'avoir corrompu ou tenté de corrompre des élus européens pour le compte du Qatar et du Maroc. Il a rapidement avoué son implication et a obtenu le statut de repenti en échange d'une collaboration active à l'enquête.

"Des acteurs impliqués estiment devoir décliner leur responsabilité en se prévalant d'extraits du dossier évoqués publiquement et habilement sélectionnés pour plaider leur cause", ont poursuivi les deux pénalistes, "parfois avec une flagrante mauvaise foi. De manière fréquente, sinon systématique, monsieur Panzeri est ainsi mis en cause et sa parole systématiquement mise en doute. Il assume pleinement ses responsabilités et n'a jamais minimisé le rôle qui a été le sien dans cette affaire. Il l'a soigneusement décrit dans les diverses dépositions qu'il a faites devant les enquêteurs, conscient au plus haut point du fait qu'un mensonge de sa part serait de nature à remettre en cause son statut de repenti".