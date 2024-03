Plus de 1.000 condamnations, trois ans après le décryptage du réseau Sky ECC

Trois ans après le décryptage du réseau criminel codé Sky ECC, 1.093 personnes ont été condamnées et 183 millions d'euros ont été saisis, se félicite samedi la police fédérale sur le réseau social X. Près de 600 dossiers ont été ouverts à l'encontre de 4.400 suspects.

Début 2021, la police judiciaire fédérale est parvenue à décrypter le logiciel Sky ECC, un service de messagerie protégé qui était disposé sur des téléphones portables spéciaux. Les enquêteurs ont alors eu accès à un milliard de messages codés et ont pu cartographier plusieurs réseaux entiers de stupéfiants. Le 9 mars 2021, 200 perquisitions et 48 arrestations avaient été ordonnées au cours d'une première opération.

Deux dossiers sur trois ont été introduits au parquet d'Anvers. Dans ces affaires, 3.720 personnes ont été poursuivies. "Nous n'avons pas arrêté ces dernières années et de nouvelles enquêtes sont systématiquement ouvertes", explique le procureur du Roi d'Anvers, Franky De Keyzer. "Ces derniers temps ont été particulièrement importants puisque la justice s'est penchée à diverses reprises sur notre approche et nos méthodes de recherche (...). Les jugements des cours et tribunaux nous suivent dans notre approche équilibrée contre la criminalité organisée (...). Ces criminels n'ont pas fini d'entendre parler de nous."