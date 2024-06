Plus de 100.00 dossiers de mineurs en danger aux parquets de la jeunesse en 2023

Le collège des procureurs généraux révèle qu'il y a eu 182.335 nouvelles affaires entrantes en matière de protection de la jeunesse l'an passé. Il s'agit de dossiers qui arrivent auprès des parquets de la jeunesse et qui concernent des personnes de moins de 18 ans. C'est une augmentation "significative" de 11% en un an et de 35% entre 2014 et 2023, selon le collège.

Dans bien plus de la moitié de cas (113.823) ce sont des dossiers liés à des situations où des enfants ou jeunes de moins de 18 ans sont en danger. Les faits en eux-mêmes ne sont donc pas imputés aux mineurs, précisent les procureurs généraux. Le parquet de la jeunesse ouvre un dossier de mineurs en danger après avoir reçu des informations inquiétantes relatives à la situation du jeune ou de sa famille comme en cas de négligence, de mauvais traitement, d'abus, de fugue ou d'absentéisme scolaire.