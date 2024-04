Plus de 160 fugitifs arrêtés en 2023 grâce au service FAST, un chiffre en baisse

La Fugitive Active Search Team (FAST) de la police judiciaire fédérale (PJF) a retrouvé et permis l'arrestation de 168 fugitifs en 2023, ont indiqué mardi le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (CD&V) et le commissaire Gerry Van Loock, en charge du service. Parmi ces criminels recherchés, 61 ont été arrêtés en Belgique, dont 53 par les hommes du FAST.

Le ministre de la Justice a rendu visite mardi à la police fédérale, et plus précisément au FAST, chargé des enquêtes autour des criminels les plus recherchés. Il y a présenté le bilan du service en 2023, confirmant l'arrestation de 168 fugitifs l'an dernier. Parmi ceux-ci, 107 ont été rattrapés par la police à l'étranger, et 61 l'ont été en Belgique.

Le nombre d'arrestations est toutefois moins important que ces dernières années: 232 criminels en fuite, dont 79 en Belgique, avaient été arrêtés en 2022, ce nombre grimpait à 306 en 2021. Cela s'explique par un changement des objectifs de la police. Le FAST vise aujourd'hui les criminels en fuite ayant écopé d'une peine de prison d'au moins cinq ans. "Nos autres collègues de la police poursuivent eux le travail pour les autres cibles", a précisé Gerry Van Loock.