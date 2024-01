Plus de 21.000 e-cigarettes trouvées lors d'une perquisition à Maasmechelen

La police de la zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) a trouvé 21.600 cigarettes électroniques et 1.000 sachets de nicotine lors d'une perquisition dans un bâtiment commercial vacant à Maasmechelen, a-t-elle communiqué mercredi. Un habitant de Maasmechelen a été interpellé et une Bruxelloise était recherchée et s'est présentée pour interrogatoire.