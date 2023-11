Plus de 25 kg de cannabis, 783 grammes de cocaïne et près de 38.000 euros saisis à Herstal

Plus de 25 kilogrammes de cannabis, 783 grammes de cocaïne et près de 38.000 euros ont été saisis le 21 novembre à Herstal (province de Liège), indique mercredi la zone de police de Liège. Deux personnes ont été interpellées.

Une visite domiciliaire a, ensuite, été réalisée avec un chien capable de détecter de la drogue et de l'argent. La visite a révélé un stock comprenant 25,3 kilogrammes de cannabis et 783 grammes de cocaïne d'une valeur estimée à 39.150 euros. La somme de 37.780 euros a également été retrouvée en diverses coupures, ainsi qu'un revolver et des munitions. Plusieurs éléments liés au trafic de stupéfiants, tels qu'une balance de précision, une machine à compter les billets, plusieurs GSM et des équipements pour conditionner la drogue ont aussi été saisis sur place. Parmi toutes ces découvertes, se trouvait une quantité importante de bouteilles d'alcool.

Au vu de l'ampleur de la découverte, la brigade judiciaire de la police de Liège s'est emparée de l'affaire sous la supervision du parquet de Liège.