Plus de 250 détenus en fuite au Brésil après une permission de Noël

Au total, 1.785 prisonniers avaient bénéficié d'une telle permission: 1.530 ont respecté le mot d'ordre de regagner leur établissement pénitentiaire avant le 30 décembre à 22h00. Les 255 autres sont donc encore dans la nature. Ils ne portent pas de bracelet électronique car cette mesure est prise sur ordre judiciaire, selon les médias locaux.

Ce type de permission est prévu par la loi au Brésil en période de fin d'année et peut être octroyé aux détenus sous certaines conditions. Ceux-ci doivent ainsi avoir purgé 60% de leur peine et séjourner en régime semi-ouvert. Depuis 2019, les personnes incarcérées pour des crimes ayant entraîné la mort d'individus ne peuvent plus prétendre à une telle faveur.