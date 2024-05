Plus de 50 arrestations lors d'une action européenne contre l'exploitation par le travail

Plus de 15.000 agents des forces de l'ordre, garde-frontières et travailleurs des autorités du travail des quatre coins de l'Europe ont uni leurs forces pour lutter contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail, et plus particulièrement contre l'exploitation de ressortissants de pays tiers et réfugiés.

Outre l'arrestation de 51 personnes pour diverses infractions, l'opération a conduit à l'identification de 334 victimes potentielles et 160 auteurs. Pas moins de 476 enquêtes ont également été ouvertes.