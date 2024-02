Plus de 6 ans requis pour viols sur une adolescente vulnérable

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège un total de 6 ans et 2 mois de prison contre un Liégeois âgé de 37 ans poursuivi pour avoir commis des faits de viols, d'atteintes à l'intégrité sexuelle, de coups et de harcèlement. Il avait entretenu des relations sexuelles avec une adolescente entre ses 14 ans et ses 16 ans.