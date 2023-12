Plus de 8% des détenus à Bruges dorment au sol

Septante-trois détenus de la prison de Bruges doivent dormir actuellement sur un matelas à même le sol, a indiqué le front commun syndical (ACOD, ACV et VSOA), tirant la sonnette d'alarme.

Problématique répandue en Belgique, la surpopulation carcérale a atteint un niveau record au sein de l'établissement brugeois, selon les syndicats qui ont calculé que 73 des 886 prisonniers avaient un matelas au sol.

Le personnel et ses représentants demandent des mesures urgentes. "La réouverture de l'ancienne prison d'Ypres en janvier n'offre que peu de perspective. Il ressort d'une concertation interne que ces places serviront en première instance pour les nouvelles arrestations et que 40% du nouveau personnel doit encore être engagé et formé."