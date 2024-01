Plus de soixante décès dans des incendies d'habitation en 2023

En 2023, au moins 63 personnes, parmi lesquelles 10 mineurs d'âge, ont perdu la vie à la suite de 49 incendies domestiques, selon des chiffres publiés mardi par l'ASBL Oscare, centre de suivi et de recherche sur les traitements pour les personnes victimes de brûlures. Il s'agit d'une légère diminution par rapport à l'année précédente lorsque 75 Belges étaient décédés dans de tels incendies.

La majorité de ces décès ont eu lieu en Wallonie. Au cours de l'année 2023, 33 personnes y ont péri dans les flammes ou sont décédées des suites de leurs blessures, contre 41 en 2022. C'est la province de Liège qui paye le plus lourd tribut avec 15 décès, suivie par la province de Hainaut qui totalise 12 pertes au cours de l'année écoulée. Viennent ensuite les provinces de Namur (3 décès), Luxembourg (2 décès) et Brabant wallon (un décès).

En Flandre, 26 décès ont été comptabilisés, soit un de plus que l'année dernière. C'est la province de Flandre orientale qui est la plus endeuillée avec 11 décès, suivie d'Anvers (8 décès). Dans les provinces de Limbourg et de Brabant flamand, trois décès ont été dénombrés dans des incendies domestiques. Enfin, une seule victime a été recensée en province de Flandre occidentale.

Au cours des dix dernières années, 548 incendies d'habitations mortels ont été recensés en Belgique, ceux-ci ayant occasionné la mort de 636 personnes, âgées de 0 à 99 ans.

Face à ce bilan humain, l'association appelle à une campagne nationale de sensibilisation et de prévention aux risques d'incendies domestiques.