Plus d'un automobiliste tué sur deux est mort dans un accident où il est le seul impliqué

Plus d'un décès sur trois sur la route concerne des accidents dits "unilatéraux", lors desquels un seul usager est impliqué. Ce taux passe même à plus d'un sur deux concernant les automobilistes, ressort-il jeudi d'une étude de Vias. L'institut pour la sécurité routière a analysé les données des accidents de 2013 à 2022, notamment pour mieux comprendre les facteurs derrière ce phénomène.

Les accidents "unilatéraux" représentent en Belgique près d'un accident sur cinq, note Vias. Ils sont toutefois particulièrement meurtriers, engendrant 37% des décès sur la route sur la période 2013-2022. Ce taux passe même à 53% en ce qui concerne les automobilistes uniquement.

Les données confirment une part plus importante d'accidents avec un seul usager impliqué dans les zones à la faible densité du trafic, soit en Wallonie et plus particulièrement dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Ce type d'accidents est par ailleurs surreprésenté durant la nuit.