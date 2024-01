Plusieurs actions menées par la police à Yser pour limiter le trafic de stupéfiants

Alors que deux inspecteurs patrouillaient en civil dans la soirée de vendredi, ceux-ci se sont vu proposer d'acheter de la drogue par un individu dans la station de métro Yser. Après avoir contrôlé le suspect, notamment connu des services de police pour trois faits de vente de stupéfiants, ce dernier a été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Il a été libéré après audition.

"Plus tard dans la soirée, ces mêmes inspecteurs sont retournés dans la station de métro, et ont été témoins d'une vente présumée de stupéfiants entre deux particuliers", explique PolBru. Le vendeur, après contrôle, avait plus de 230 euros en liquide sur lui. Il a été mis à disposition du parquet, et comparaîtra devant le tribunal mi-février prochain.