Plusieurs dizaines d'agriculteurs bloquent les accès à l'usine BioWanze

"Cette usine consomme énormément de céréales et nous savons que celles-ci peuvent être achetées en Ukraine à 110 euros la tonne, alors que le prix sur le marché européen oscille aujourd'hui entre 150 et 160 euros. C'est aussi la conséquence de la guerre avec la Russie et de la volonté de Poutine d'inonder le marché", explique Pierre André, producteur laitier et éleveur bovin de Havelange.

Le membre de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) dénonce également l'importation de céréales produites en dehors de l'Union européenne, sur la base de normes moins restrictives.

"Certains produits phytosanitaires interdits chez nous restent utilisés dans d'autres régions où l'on travaille dans un contexte socio-économique et environnemental complètement différent. Nous souhaitons que l'on cesse d'importer des produits que notre législation interdit de produire chez nous", conclut Pierre André.