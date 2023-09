Plusieurs ONG lancent une pétition pour "soutenir les cibles" de Schild & Vrienden

Neuf ONG lancent jeudi une pétition pour soutenir les "cibles de Schild & Vrienden" dans le cadre de l'affaire éponyme, qui sera examinée par le tribunal correctionnel de Gand le 12 septembre prochain. "Les campagnes de diffamation racistes et sexistes s'inscrivent dans un climat politique où règnent violence et intimidation, et au sein duquel les femmes, les personnes issues de la migration et les personnes LGBTQ+ sont particulièrement ciblées", déclarent les organisations. La pétition a déjà été signée par quelque 2.700 personnes.

Le fondateur de Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, ainsi que six autres co-accusés, devront notamment répondre d'accusations de négationnisme et d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. En juin 2019, le désormais ex-député d'extrême droite avait été officiellement inculpé, puis libéré sous conditions. Il a toujours rejeté les accusations et espérait bénéficier d'un non-lieu de la chambre du conseil dans ce dossier.

Neuf ONG, parmi lesquelles "Hand in Hand tegen racisme", "Kif Kif", "Ella vzw", "Rebelle vzw", "Een Andere Joodse Stem", "Het Groot Verzet", "çavaria", "Wel Jong" et la Coalition 8 mai, lancent jeudi une pétition pour soutenir les cibles de Schild & Vrienden et de l'extrême droite. Quelque 2.700 personnes l'ont déjà signée.