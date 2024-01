Pologne: un ex-ministre de l'Intérieur arrêté au palais présidentiel

Le ministre de l'Intérieur du précédent gouvernement populiste polonais et l'un de ses proches collaborateurs ont été arrêtés mardi soir au palais présidentiel par la police, a indiqué un vice-ministre de l'Intérieur.

En décembre, un tribunal polonais a condamné en appel à deux ans de prison ferme Mariusz Kaminski, le ministre de l'Intérieur dans le précédent gouvernement nationaliste, et l'un de ses proches collaborateurs, Maciej Wasik, pour avoir outrepassé leurs fonctions dans une affaire remontant à 2007.

À l'époque chef du bureau central anticorruption, M. Kaminski avait ordonnée une enquête jugée illégale visant un membre de la coalition au pouvoir, dirigée par le PiS.

Personnalité controversée, M. Kaminski avait également occupé les fonctions de coordinateur des services secrets et incarne, aux yeux de ses critiques, les tendances autoritaires au sein du parti nationaliste et populiste Droit et Justice (PiS), qui a perdu le pouvoir à l'issue des élections législatives d'octobre.

Lundi soir, un tribunal a lancé un mandat d'amener contre les deux hommes. Ceux-ci clament leur innocence, évoquant une grâce présidentielle accordée par le président Andrzej Duda en 2015 et remise en question par la Cour suprême.