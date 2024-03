Poser à côté d'un appareil militaire pour sa photo de communion ? Rendez-vous le 3 avril

Les enfants célébrant leur communion, leur fête de printemps ou autre et qui sont passionnés par la Défense et/ou les avions pourront cette année se faire prendre en photo pour l'occasion parmi les avions de l'armée à l'aéroport militaire de Melsbroek. Le 15e Wing Air Transport, l'unité de transport aérien de l'armée belge, ouvrira ses portes à cet effet le mercredi 3 avril, a-t-il annoncé sur sa page Facebook.

C'est la première fois que l'unité prend une telle initiative. Elle promet à coup sûr la présence sur le tarmac d'un avion de transport A400M. Le public pourra aussi prendre des photos d'avions plus anciens comme le DC-3 et le C-119, ou dans le cockpit d'un C-130 et d'un B727, a expliqué l'adjudant Kristof Moens de la 15e Wing.

Au total, 140 places sont disponibles. L'inscription est obligatoire. Les participants doivent venir accompagné de leur propre photographe. En cas de mauvais temps, l'événement pourrait être reporté au 10 avril.