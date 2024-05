Poursuites irrecevables contre un détenu que la prison de Haren a refusé d'extraire

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé jeudi un jugement qui déclare l'irrecevabilité des poursuites dirigées contre un prévenu que la prison de Haren, à Bruxelles, avait refusé d'extraire à plusieurs reprises dans le cadre d'une comparution. Le juge a constaté que le prévenu n'avait pas eu droit à un procès équitable et a annulé une précédente condamnation par défaut de plusieurs mois de prison.

Un homme âgé de 40 ans avait été condamné par défaut à trois peines de prison pour un total de cinq mois concernant des faits de stupéfiants, recel et séjour illégal remontant à 2017. Il avait ensuite été incarcéré et avait fait opposition au jugement. Il devait être rejugé à Liège mais, à trois reprises, la prison de Haren avait refusé de l'extraire et de le transférer vers le tribunal de Liège. Le quadragénaire avait ensuite été libéré après avoir purgé sa peine, mais n'avait pas été tenu informé par l'administration pénitentiaire de la suite de la procédure.

En se basant sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le juge a constaté que le prévenu n'avait pas eu droit à un procès équitable. "Les manquements successifs de l'autorité publique emportent une violation irrévocable des droits humains et du droit à un procès équitable", écrit le juge dans sa décision, avant de déclarer les poursuites irrecevables.