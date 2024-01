Préavis de grève dans les prisons flamandes en raison d'une "escalade des agressions"

Le front commun syndical des agents pénitentiaires a déposé plusieurs préavis de grève auprès de l'administration pénitentiaire, a-t-il annoncé jeudi. Des actions de 24 heures sont prévues entre le 5 et le 9 février dans les prisons de Gand, Audenarde, Merksplas, Turnhout, Anvers, Bruges et Hasselt. Les syndicats dénoncent "l'escalade des agressions envers le personnel au cours des dernières semaines".

Les syndicats constatent que le nombre d'agressions augmentent, de même que leur gravité. Le front syndical réclame plus de personnel spécialisé et des cellules mieux adaptées. La politique de sanctions dans les prisons devrait également être améliorée, à leurs yeux.

Les syndicats prévoient une action de 24 heures dans les prisons de Gand et Audenarde le 5 février, à Merksplas et Turnhout le 6 février, à Anvers le 7 février, à Bruges le 8 février et à Hasselt le 9 février.

Du côté francophone, l'escalade des violences n'est pas aussi importante qu'en Flandre, a précisé M. De Kaey. Les syndicats francophones ne prendront donc pas part au mouvement de grogne.

Le 12 janvier dernier, une grève nationale au sein des prisons s'était déjà tenue pour protester contre la surpopulation et l'augmentation des agressions.