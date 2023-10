Première amende infligée à une entreprise pour des débris spatiaux

Le satellite EchoStar-7 a été lancé en 2002 dans l'espace et placé en orbite géostationnaire, à une altitude de près de 36.000 km. L'entreprise DISH et la FCC avaient convenu en 2012 qu'à la fin de sa durée de vie, le satellite utiliserait le reste de son carburant pour se placer dans une orbite dans laquelle il ne poserait pas de danger pour d'autres satellites. Mais cela n'a pas été possible, faute de carburant suffisant.

Des milliers de satellites et de nombreux débris s'accumulent autour de notre planète, constituant notamment une menace pour les engins spatiaux, les astronautes et d'autres satellites.