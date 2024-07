Près de la moitié des infractions sur les chantiers liées au risque de chute de hauteur

Près de la moitié des infractions détectées sur les chantiers de construction au cours d'une action à grande échelle étaient liées au risque de chute de hauteur, rapporte lundi le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce type de chute est la première cause des accidents du travail les plus graves, à savoir les accidents mortels et ceux entraînant des lésions permanentes.