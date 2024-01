Prison avec sursis pour la mère d'une personnalité flamande attrapée avec 22 kg de cocaïne

La police a effectué le 6 septembre 2022 une perquisition dans l'appartement de la quadragénaire et de ses deux enfants à la suite d'une dénonciation anonyme concernant une grande quantité de stupéfiants au sein de l'habitation. Près de 22 kilos de cocaïne cachés dans une valise, un coffre-fort et une boîte à chaussures, ainsi que 860 grammes de cannabis dans un sac ont été découverts par les policiers.

La mère de famille, son fils Amir et sa fille, mineure, ont déclaré ne pas connaître l'origine de cette drogue et ont dirigé les enquêteurs vers le frère de la prévenue. Ce dernier disposait d'une clé de l'appartement et y venait deux à trois fois par semaine. Un an auparavant, il leur aurait laissé la valise et le coffre-fort.