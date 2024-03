Prisons : la surpopulation a baissé en une semaine, à 12,35%, assure l'administration

Alors que se profile dimanche soir une nouvelle grève à la prison de Lantin, en province de Liège, et que le débat sur la surpopulation carcérale a été ravivé par le calvaire d'un détenu torturé par ses compagnons de cellule à Anvers, la DG Établissements pénitentiaires a tenu dimanche soir à rappeler ce qui est fait pour soulager les prisons. "Nous prenons des mesures contre la surpopulation tant au niveau des entrées que des sorties", assure l'administration via un bref communiqué. Et cela produit déjà des effets : la surpopulation a baissé, à 12,35%, avance la DG. "Une diminution par rapport à la semaine dernière, où la surpopulation était de 15 %".

Au niveau des entrées, "il y a des consultations avec la police, les parquets et les tribunaux", mais "il n'appartient pas au SPF Justice de déterminer qui entre en prison". Il semble bien y avoir cependant une prise en compte "de la situation difficile" dans les prisons, constate la DG Établissements pénitentiaires. Elle prend l'exemple de l'établissement pénitentiaire d'Anvers, où la surpopulation est la plus criante : en une semaine, "94 personnes ont été libérées et 47 sont entrées". Les sorties comprennent des interruptions de peine et des placements sous surveillance électronique.