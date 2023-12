Procédure en référé de Bracke contre le PTB: "une entrave à la liberté d'expression"

L'ancien parlementaire nationaliste a cité à comparaître trois personnalités du parti d'opposition d'extrême gauche pour les obliger à mettre fin à une pétition en ligne visant à faire pression sur Herman De Croo, autre ancien président de la Chambre, et lui-même. Cela afin qu'ils remboursent intégralement les "milliers d'euros de primes" qu'ils ont touchées en plus de la pension maximale fixée par la loi. Selon Siegfried Bracke, cette pétition constitue un "pilori numérique", une campagne de dénigrement néfaste et préjudiciable.

M. Bracke "devrait savoir que la liberté d'expression des partis politiques, et d'opposition, est extrêmement bien protégée par la Cour européenne des droits de l'homme", a affirmé Me Vander Velpen mercredi. "C'est donc ici une affaire unique et choquante. De plus, si le président de parti est condamné, comme étant juridiquement responsable, cela signifierait que tous les membres du parti, qui est une association de fait, seraient également" liés par la condamnation.