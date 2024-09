Procès de corruption impliquant une mutuelle limbourgeoise programmé en juin 2025

Le vaste procès impliquant Tony Coonen, l'ancien président de De Voorzorg Limburg, est programmé devant le tribunal correctionnel de Hasselt la semaine du 2 au 6 juin 2025. M. Coonen, 58 ans, huit autres prévenus et 14 sociétés devront répondre de corruption active et passive, abus de confiance et conflit d'intérêt.