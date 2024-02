Procès du meurtre du brigadier Masson: une famille de policiers, malgré tout

Marc Masson, le père, 66 ans, retraité de la police nationale, déplie un bout de papier et commence par remercier "les citoyens qui ont participé aux hommages", la police judiciaire pour "son travail minutieux", et même la presse pour avoir respecté leur "réserve".

Depuis l'ouverture des débats, il y a dix jours, les parties civiles gardaient pour elles leurs émotions, laissant la place au procès et au jugement des trois accusés.

En voyant des appels inhabituels sur leurs téléphones, le père d'Eric Masson et la soeur de celui-ci, Fanny, comprennent qu'il s'est passé quelque chose.

Marc Masson veut voir son fils. Il arrive au commissariat. Il y a déjà le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et "une ambiance de plomb". Mais il a pu embrasser Eric une dernière fois.

- "Quitte la police !" -

A 36 ans, celui-ci était l’aîné des enfants Masson. Comme sa soeur Fanny et son frère Jean-Michel, il marchait dans les pas du père. Décrit comme un homme loyal, intègre, tolérant, Eric avait commencé à Paris puis Marseille, avant de revenir dans son Vaucluse natal où il avait intégré un groupe d'interventions. Il venait de réussir des tests pour être formateur ce qui l'aurait éloigné du terrain.

"Quitte la police !": lance Emilie à sa belle-soeur, juste après le décès.

"J'ai beaucoup hésité à arrêter", raconte Fanny, longue chevelure noire, à la barre. A l'époque, elle est à la "brigade des stups" de Créteil et enceinte de trois mois. Elle s'arrêtera 18 mois avant de reprendre, mais pas sur la voie publique.

Son grand frère, Jean-Michel, rattaché à un service d'investigations, a lui repris le boulot tout de suite. Le soir de la mort de son frère, il venait d'apprendre que sa mutation dans le sud de la France allait être acceptée.

Depuis, toute la famille fait corps autour d'Emilie et ses filles, 5 et 7 ans à l'époque des faits. Devant la cour, cette femme au visage fin entouré d'un long carré blond témoigne des peurs et cauchemars, de la difficulté à entretenir les souvenirs, ou de ces fêtes des pères où elles portent des dessins d'enfants sur une tombe.

Elle a dû quitter son emploi d'ingénieure. Son frère et le mari de celui-ci se sont rapprochés géographiquement. "On essaie de continuer à vivre, mais le manque est quotidien, éternel", témoigne-t-elle.

"Quand on perd un enfant, on n'est rien, il n'y a pas de mot", conclut Marc Masson.

Dans le box, Ilias Akoudad regarde ses chaussures. Il sera interrogé mercredi matin. Ses deux co-accusés, jugés pour l'avoir aidé dans sa fuite, ont eux été entendus dès mardi après-midi.

Ayoub Abdi, interpellé en compagnie d'Ilias Akoudad sur la route de l'Espagne, a expliqué à la cour d'assises de Vaucluse qu'il voulait juste "prendre du recul", assurant ne pas avoir "cherché à l'aider, à fuir la justice". Ismaël Boujti, soupçonné de les avoir logés, a juré qu'il ne savait pas que ses deux camarades étaient liés à la mort d'Eric Masson: "je suis pas assez bête pour rester avec eux s'ils ont tué un policier".