Procès Michel Logistics: les plaidoiries reportées en février 2024

Le tribunal correctionnel de Charleroi a décidé mardi en début d'après-midi du report en février 2024 des plaidoiries de la partie civile et de la défense dans le cadre du procès de Didier Michel et de sa société de transport Michel Logistics. La défense a sollicité un délai de conclusion supplémentaire pour pouvoir répondre aux arguments exposés par le parquet fédéral lors du réquisitoire et qui n'ont pas été préalablement communiqués à la défense.