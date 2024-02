Procès Michel Logistics: reprise des plaidoiries lundi

Le procès de Didier Michel et de sa société de transport Michel Logistics a repris lundi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. La justice carolo avait ordonné le report des plaidoiries de la partie civile et de la défense en novembre dernier. Les plaidoiries des principaux suspects auront lieu mardi.

Douze prévenus sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour plusieurs préventions de droit pénal social. Actionnaire de la société slovaque Milo Slovak Road Sro et de Michel Logistics, Didier Michel est soupçonné de blanchiment d'argent, d'organisation criminelle, de faux en écriture et de plusieurs infractions de droit pénal social. Les conditions de travail de certains chauffeurs posent également problème. Selon le parquet fédéral, Didier Michel et son épouse ont été les dirigeants de l'organisation criminelle mise en place durant plusieurs années.

Les sociétés TFM et Michel Logistics font aussi partie des prévenus, de même que les deux enfants des époux Michel, suspectés d'être membres de l'organisation criminelle. Alors que le procès avait débuté en novembre dernier, les plaidoiries de l'ONSS (partie civile) et de la défense avaient été reportées en février. Les différents avocats à la défense avaient sollicité un délai de conclusion supplémentaire pour pouvoir répondre aux nouveaux arguments exposés par le ministère public et qui n'ont pas été préalablement communiqués aux avocats de la défense.