Procès Pharmaceutica: certaines pièces de l'enquête Sky ECC écartées

L'affaire "Pharmaceutica" concerne un trafic international de cocaïne, qui arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. La drogue était transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave. Des peines allant jusqu'à 15 ans de prison, des amendes allant jusqu'à 640 000 euros et des confiscations allant jusqu'à 5 millions d'euros ont été prononcées contre les principaux prévenus.

L'un d'eux, un quadragénaire qui était présenté comme un dirigeant anversois de l'organisation criminelle, a été acquitté par la cour, grâce au fait que la cour ait écarté des pièces recueillies lors de l'enquête par l'intermédiaire de la messagerie cryptée Sky ECC. En première instance, l'homme avait écopé d'une peine de 9 ans de prison. Le parquet fédéral avait même requis une peine de 15 ans en appel.