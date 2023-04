Procès Pharmaceutica: la défense d'un prévenu principal conteste sa qualité de dirigeant

Les avocats de l'un des principaux prévenus du dossier "Pharmaceutica", une importante affaire de trafic de produits stupéfiants reprochée à 37 prévenus, ont contesté mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège sa qualité de dirigeant d'une organisation criminelle. Me Hanquet et Me Culot lui ont reconnu un rôle central, dénué du pouvoir de décision.

Ce prévenu âgé de 47 ans encourt une peine de 15 ans de prison, une amende de 80.000 euros et une confiscation de 4 millions d'euros. Propriétaire d'un manège à Werbomont, il est suspecté d'être un des dirigeants de l'organisation criminelle qui avait installé des laboratoires de transformation et de conditionnement à Ferrières et à Modave. Il avait aussi été confondu au cours de l'enquête par les déclarations de son fils et de sa compagne.

Mais ce prévenu conteste un rôle de dirigeant, tel qu'il a été décrit par le parquet fédéral. "Il avait un rôle central et multitâches, mais il ne donnait pas d'ordres ou d'instructions. Il en recevait et les exécutait", a indiqué Me Ludivine Hanquet.