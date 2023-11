Procès Pharmaceutica: le principal prévenu conteste son rôle de dirigeant

L'affaire "Pharmaceutica" concerne un trafic international de cocaïne, qui arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. L'organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne. La drogue était transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave.

Dries Lonneux, un habitant de Comblain-au-Pont âgé de 44 ans, est suspecté d'être un des preneurs de décisions dans l'organisation criminelle. Il serait le bras droit du Néerlandais Joseph Leijdekkers, 31 ans, connu également sous le pseudonyme de "Bolle Jos". Celui-ci avait été acquitté en première instance, mais le parquet fédéral a insisté sur son implication, tout en réclamant la disjonction des poursuites à son égard.