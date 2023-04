Procès Pharmaceutica : un des dirigeants de l'organisation évoque son droit au silence

Un habitant de Comblain-au-Pont âgé de 43 ans est suspecté d'être un des dirigeants de l'organisation criminelle. Il aurait notamment permis l'exportation vers l'Angleterre, par hélicoptère privé, de 50 kilos de cocaïne. Il se voit aussi reprocher des préventions de faux en écriture pour avoir fait croire qu'il faisait partie d'une société de travaux et pour avoir détenu et vendu des armes.

Ce prévenu aurait effectué la liaison entre le fournisseur et l'exportateur de la drogue par hélicoptère, condamné à 17 ans de prison en Angleterre. Il aurait aussi été chargé de repérer des lieux de culture de cannabis et d'apporter une aide technique prépondérante aux laboratoires de Ferrières et Modave.