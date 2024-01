Quand la boue… arrête les voleurs: un camion communal volé se retrouve bloqué dans un champ du Brabant wallon

Les policiers brainois ont été appelés à intervenir, mercredi vers 23h, dans la rue Raymond Lebleux où un camion communal entravait la voirie, empêchant les automobilistes de passer. Le véhicule venait en fait d'être dérobé dans le dépôt communal voisin. Des malfrats ont escaladé le grillage d'enceinte avant de dérober un camion-benne qu'ils ont chargé de divers matériaux et engins de chantier.

Pour quitter le site, le conducteur a reculé dans la grille de clôture pour la défoncer. Il y est parvenu à la deuxième tentative. Le camion a néanmoins traversé la voirie et s'est immobilisé, les roues arrière dans un champ. Les intempéries des derniers jours et la campagne gorgée d'eau ont desservi les malfaiteurs qui ont été contraints d'abandonner le véhicule embourbé et sa cargaison. Les suspects ont pris la fuite à pied. Une enquête est en cours pour tenter de les identifier.