Quarante mois de prison ferme pour deux scènes de coups et blessures sur sa compagne

Une peine de quarante mois de prison ferme a été prononcée jeudi après-midi par la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi contre Philippe C. Ce dernier, âgé de 48 ans et actuellement détenu, avait reconnu l'une des deux scènes de coups et blessures sur sa compagne de l'époque. Le ministère public avait requis une peine de 4 ans de prison ferme contre le quadragénaire.