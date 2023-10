Quarante mois de prison ferme prononcés pour quatre vols

Une peine de quarante mois de prison ferme a été prononcée mercredi en matinée par le tribunal correctionnel de Charleroi contre Stève D.G. Ce dernier, détenu à la prison de Jamioulx, était poursuivi pour trois vols simples dans des magasins et un vol avec effraction au sein d'une brasserie à Charleroi (Hainaut). Le ministère public avait requis quatre années de prison ferme contre le quadragénaire.

Entre avril et juin 2023, le prévenu a commis trois vols simples dans des magasins. Soixante-cinq euros de bas collants ont été dérobés, ainsi que des produits cosmétiques d'une valeur totale de 228 euros, une bouteille d'alcool et des brosses à dents électriques. "Ce n'était pas pour se refaire une hygiène dentaire ou pour porter les bas collants. Non, il comptait bien revendre les objets", avait affirmé le ministère public.

Le 9 août dernier, Stève D.G. fut interpellé par la police après s'être s'introduit par une fenêtre à l'intérieur de la brasserie Les Templiers sur la place du Manège à Charleroi. "C'était pour que la police vienne me chercher. J'ai pris une grande bouteille de Cécémel et de la crème fraîche. Je crevais de faim et de soif", avait-il confié.