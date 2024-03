Quarante mois de prison pour un incendie volontaire au domicile de sa sœur

Le 29 avril dernier, un voisin de palier est intervenu à temps au sein d'un immeuble à appartements situé à Gosselies, dans la province de Hainaut. Mécontent à la suite d'une dispute avec sa sœur, le prévenu a bouté le feu au palier de son logement. David L. a également admis avoir placé une planche contre la porte d'entrée du studio. "C'était une très mauvaise passe que je traversais à l'époque. Après le décès de maman, je suis tombé dans l'alcool et je fumais. Je regrette et je me rends compte de la gravité des faits", avait exprimé le jeune homme.

Une peine de cinq ans de prison était requise par le ministère public contre David L., déjà connu pour un antécédent judiciaire pour outrage et rébellion en 2017. La défense avait plaidé un sursis probatoire.