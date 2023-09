Quatorze ans de prison prononcés pour des faits de mœurs sur quatre victimes mineures

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé, mercredi matin, une lourde peine de 14 ans de prison ferme contre un prévenu en aveu de viols, tentatives de viol et atteintes à l'intégrité sexuelle sur quatre victimes mineures durant plusieurs années. L'individu avait plaidé une castration chimique. Le ministère public avait requis la peine de prison prononcée en matinée.

Le 18 mai 2022, l'ex-belle-sœur du prévenu a dévoilé les abus sexuels dont elle a été victime par le prévenu à sa grande sœur, après avoir gardé le silence durant une dizaine d'années.

Interrogées par la suite, les deux jeunes filles de l'individu ont confirmé aussi avoir subi des viols et des atteintes à l'intégrité sexuelle depuis plus de sept ans. La belle-fille du prévenu a confié être la dernière victime du prédateur sexuel via des agressions sexuelles depuis ses 5 ans.