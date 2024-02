Quatorze ans de prison requis pour un transporteur de drogue

Le parquet fédéral a requis, mercredi, 14 ans de prison, une interdiction de gérance de société et d'exercice des droits pour dix ans ainsi qu'une confiscation de 500.000 euros pour Pascal R., proche d'Abdelwahab G. L'individu aurait transporté de la cocaïne dans le cadre du dossier Encro, relatif à une vaste organisation criminelle en lien avec le trafic de drogue.

Condamnés en 2017 dans le cadre d'une affaire de plantations de cannabis, les frères Pascal et Marc R. sont de nouveau poursuivis pour des transports, désormais de cocaïne, via des véhicules dotés de caches. "Pascal R. a fourni à l'organisation des véhicules, immatriculés au nom de la société Translamex, avec des caches, qui servaient à transporter de la drogue, mais aussi un dépôt où un laboratoire de fabrication de cocaïne a été découvert", a expliqué le procureur fédéral.

Concernant Beaudi D. P., le ministère public a requis 40 mois de prison ou encore une interdiction pour dix ans de gestion de société et d'exercice de ses droits. "Il connaissait le passé des R. Il ne pouvait ignorer ce qui se passait. C'était un gérant de façade", a dépeint Julien Moinil. Beaudi D. P. aurait en effet fourni dépôt et voitures via la société Translamex à l'organisation criminelle, sous l'autorité de Pascal R.